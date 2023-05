Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia andato in onda su YouTube il 17 maggio, ha rivelato che il rapper Fedez e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni lo hanno querelato: “A fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti. Sì, in una storia di Instagram, quando ero in bagno e ho tirato lo sciacquone“. L’ex paparazzo dei vip, inoltre, dopo Sanremo aveva spesso parlato della coppia affermando che stesse per divorziare: “Dopo il boom di Sanremo hanno pubblicizzato la nuova stagione di The Ferragnez. Sì, l’hanno lanciata adesso dicendo che racconteranno la verità su ciò che è successo a Sanremo, ma credo proprio che non lo faranno. Di certo dopo il Festival lui è caduto in un silenzio. Io non entro nei dettagli che ho già una denuncia.

Però è sparito Luis Sal dal podcast. Anche Striscia la Notizia ha cercato di capire. C’è qualcosa che non va. Il mio pensiero è che è successo qualcosa“.

Tra le tante cose che dice nella diretta che ha una durata di 45 minuti, Corona rivela anche di avere un profilo falso con il quale segue 800 persone: “Quelle che contano, per capire come fanno comunicazione. Li guardo per studiare e capire cosa fanno“, però dichiara di non voler “ficcare il naso” ulteriormente perché per lui, come si evince anche dal titolo della puntata, il il business dei paparazzi è morto:”I tempi sono cambiati e se trovassi uno scoop non avrebbe più mercato. Se anche uno facesse delle foto sarebbero impubblicabili e lo sforzo lavorativo non sarebbe parificato al riscontro economico. Ma poi che cavolo me ne frega a me di Fedez e Luis Sal ragazzi. Il mercato dei paparazzi è quasi morto, il mondo è cambiato. Ma la colpa non è dei social, ma di questo politically correct”.