Cos’è accaduto tra Fedez e Luis Sal, suo storico amico nonché co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio? Ma soprattutto: chi avrebbe mai potuto immaginare tutto questo? Risposta: la nonna di Fedez. Proprio così. Facciamo un passo indietro e torniamo a The Ferragnez, la serie tv su Prime Video con Chiara Ferragni e Fedez protagonisti. La seconda stagione è disponibile da ieri 18 maggio, mentre la prima risale a dicembre 2021. In uno di quegli episodi (registrati dunque circa tre anni fa) la nonna del rapper milanese gli leggeva le carte e diceva: “Una discussione con un’altra persona, con un uomo giovane. Vedi cosa c’è qua?“, le parole della signora. E poi: “Ti tradisce proprio con il nome dell’affetto dell’amico”. “Che palle! Ancora?”, il commento di Fedez, facendo riferimento ad importanti litigate avute già in passato (con J-Ax, con Fabio Rovazzi). “Tu non devi avere amici, purtroppo“, il monito della nonna. Quindi Fedez: “Ma non ne ho. Solamente uno”. “Certo, ma uno sempre uno è”, la risposta tagliente della nonna.

A quel punto Fedez le ha chiesto qualche altro dettaglio, per riuscire a comprendere esattamente di chi potesse trattarsi. “Io lo vedo già, quando l’ho visto ho pensato…“, le parole della nonna. A quel punto il rapper ci ha visto chiaro: “Ho capito chi intende lei. Lei dice Luis“. Gelo. A rivedere questo estratto dell’episodio adesso vengono i brividi. Sì perché effettivamente tra Fedez e Luis Sal il clima è piuttosto teso. È ormai diverso tempo che lo youtuber è sparito dal podcast che conduceva insieme a Fedez. Il motivo è ignoto, anche se ieri Fedez si è sbilanciato rivelando qualcosa di più al riguardo: “Fosse per me io avrei già chiarito la situazione. Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. [..] Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così. Io comprendo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di “Muschio” non è stato dei migliori, ma va be, ci arriverò… Se non si troverà una soluzione darò io le spiegazioni che già da mesi bisognava dare, con tutta la serenità del mondo”. E adesso il web ironizza: “Tutti dalla nonna di Fedez!”.