Il “mistero Luis Sal” è arrivato a una soluzione? No. Perché Fedez ha sì parlato dell’ex collega durante una diretta Instagram ma ha detto ben poco. Sappiamo che il co-conduttore di Muschio Selvaggio è scomparso da una puntata all’altra, senza spiegazione. Varie ipotesi, poi l’arrivo di Mr.Marra che ad alcuni è sembrato un “sostituto”. Ora Fedez, proprio nelle ore di uscita della seconda parte del doc Amazon Prime Video The Ferragnez 2, parla dell'(ex?) amico e collega: “Fosse per me io avrei già chiarito la situazione. Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione”. Così il rapper. E ancora: “Francamente adesso ho delle cose, degli impegni lavorativi, tra la serie, il brano che deve uscire, poi c’è un altro progetto su cui ho lavorato un anno e mezzo che vi presenterò settimana prossima… quindi voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, in alcuni progetti anni di lavoro. Dopo questo, indipendentemente da come andranno le cose, ovviamente l’intenzione è di cercare di dare spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così. Io comprendo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di “Muschio” non è stato dei migliori, ma va be, ci arriverò… Se non si troverà una soluzione darò io le spiegazioni che già da mesi bisognava dare, con tutta la serenità del mondo”. La conclusione: “Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla si lascia spazio alla speculazioni che sono veramente brutte”.