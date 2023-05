Rubato il furgone con tutta l’attrezzatura musicale della cantante Meg che ora teme di dover annullare il proprio concerto. Meg è la voce dei 99 Posse e il live era in programma ai “I Candelai” a Palermo ma se non trova il materiale che le è stato rubato non potrà esibirsi. A svelare l’accaduto la stessa artista sulla sua pagina Facebook: “Questa notte ci è stato rubato il furgone con tutta l’attrezzatura per il concerto di questa sera a Palermo. Oltre a privarci di strumenti con un immenso valore affettivo, il furto ci mette in grandissima difficoltà per il live a I Candelai. Un furto strano, visto che il mezzo era tranquillamente parcheggiato all’interno dell’hotel dove alloggia tutto lo staff. Stiamo facendo di tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Aiutateci a recuperare almeno il carico, sarebbe davvero importante per noi, per gli organizzatori e per tutti voi che avreste partecipato, ma anche per chi in qualche modo ama e sostiene la musica dal vivo. Ringrazio già per l’aiuto, il supporto, la collaborazione di ognuno di voi”. Sempre sui social pubblica anche un primo parziale inventario del materiale rubato.