L’Emilia Romagna è in emergenza a causa delle alluvioni (qui la diretta). “La mia casa a Medicina si è allagata, la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone”, sono le parole dello chef Bruno Barbieri. In un post Instagram, il conduttore di “4 Hotel” continua: “Ricordate che non siete soli e che presto tornerete ad essere più forti di prima“. In questi giorni Barbieri si trova sul set della nuova edizione di MasterChef Italia, ma il suo solito sorriso spensierato è assente, e come racconta al giornale La Stampa, le sue preoccupazioni per la mamma 90enne che vive sola nel mezzo della catastrofe ambientale: “Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, novantenne, che vive sola. E lei fisicamente è al sicuro. Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo. Sapere di amici che vivono in quelle zone è uno strazio. […] Bisogna agire in fretta”. Ancora: “Il problema è che a questo punto bisogna parlare meno e fare di più. Inutile a stare lì a fare polemiche sulla colpa di chi. È ora di capire e agire. Quando la natura si arrabbia, succedono queste cose e bisogna lavorare sulle infrastrutture e su tutta l’area geografica. Vanno ripuliti i fiumi, messe in sicurezza le strade, bisogna tenere sotto controllo le colline. Abbiamo visto crolli e smottamenti che portavano giù tutto. Ora basta cercare i colpevoli. Tutti a lavorare“.

