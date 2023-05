È diventato virale, con oltre 70 milioni di visualizzazioni e quasi 1,4 milioni di commenti il video TikTok caricato da un custode dello zoo Animal EDventure Park & ​​Safari, in Florida. Nel filmato si vede l’uomo dare una sbirciatina da vicino a cosa si nasconde all’interno del marsupio di Kalin, la mamma canguro. Quello che dall’esterno appare come una gigante tasca soffice e confortevole per trasportare e accudire i cuccioli, in realtà quando è tutt’altra cosa: il sacco non è morbido come si pensa ma è completamente composto di carne viva e qui mamma canguro protegge il suo piccolo intento a succhiare il latte dai dotti lattiferi.

Il video in poco tempo è stato invaso dalle reazioni scioccate degli utenti e di molti tiktoker che hanno voluto esprimere il loro parere. Tra i tanti commenti @milannak19 dice: “Fratello, pensavo che fosse soffice dentro” e @honeyzombee “non pensavo fosse solo una tasca di carne“, molti altri invece affermano di sentirsi “sconvolti”, “inorriditi” e “traumatizzati” dopo che il video è apparso nella loro sezione “Per te” al punto che alcuni lo hanno considerato estremamente violento e hanno accusato il social di invadere la privacy degli utenti.