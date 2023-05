La madre di uno dei figli di Ronaldo, ex attaccante di Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan, ha rivelato alcuni particolari dettagli riguardo alla sua precedente vita sessuale con Ronaldo, l’ex “Fenomeno”. Michele Umezu, 41enne bodybuilder brasiliana, ha confessato che in precedenza, per aumentare la massa muscolare, ha fatto uso di steroidi con la comparsa di importanti effetti collaterali come lei stessa racconta ai media locali: “In quel periodo non ne sapevo molto sull’argomento. Il mio ex ha gestito la cosa in modo sbagliato. A quel punto mi è venuto l’acne, avevo peli del corpo più spessi. Perdevo capelli e la mia voce era cambiata. Alcuni ormoni come il testosterone aumentano la libido. Le donne che ne fanno uso hanno poi un’alta libido. Sono diventata insaziabile a letto. Si tratta di un problema collaterale ormonale. Il testosterone è un farmaco ormonale giovanile, così dicono”. La bodybuilder è molto attiva sui social e posta regolarmente foto e video di lei palestra, recentemente proprio sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di essersi sottoposta a un’imenoplastica per recuperare la verginità. Un’intervento chirurgico che ha deciso di fare per raggiungere un preciso obiettivo: “Voglio fare sesso solo quando mi sposo in chiesa”.