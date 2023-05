Erano inseguiti dai paparazzi da oltre due ore. Il principe Harry e Meghan Markle sono rimasti coinvolti in un “tremendo incidente” d’auto nella notte di martedì 16 maggio. A rivelarlo è il portavoce della coppia: “Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York”. Si parla di “tragedia sfiorata”. L’Independent definisce l”inseguimento “quasi catastrofico“. A bordo dell’auto anche la madre di Markle, Doria Rangland. La coppia si trova a New York dove la duchessa del Sussex ha ricevuto il premio Women of Vision allo Ziefgeld Theatre di Manhattan.

“Harry e Meghan – si legge in un comunicato riportato dai maggiori media internazionali – capiscono che essere personaggi pubblici comporta che le persone abbiano interesse rispetto alle loro vite ma la sicurezza non dovrebbe essere messa mai a rischio”. Ed è Page Six a riportare altre informazioni: il duca e la duchessa di Sussex sono “estremamente scossi e sconvolti“. Il portavoce della coppia ha poi spiegato al magazine che tutto è iniziato con “12 paparazzi ed è culminato in quattro inseguimenti. La loro guardia del corpo (dei Sussex, ndr) ha fatto del suo meglio per seminarli”. Impossibile non pensare alla tragica morte di Lady Diana coinvolta in un incidente d’auto il 31 agosto del 1997 a Parigi, al culmine di un inseguimento da parte dei paparazzi. “I flash delle telecamere mi fanno ribollire il sangue – ha detto Harry intervistato da Oprah Winfrey – Mi fa arrabbiare e mi riporta a quello che è successo a mia madre e alla mia esperienza da bambino”.