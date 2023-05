Sonia Bruganelli ha postato la foto di un roseto. La particolarità sta nel fatto che si tratta di un roseto che di solito fiorisce in rosso ma stavolta no: le rose sono bianche. Ora, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha aggiunto una didascalia: “Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa…”. Il riferimento è a Silvio Bonolis, papà di Paolo, scomparso a causa di un cancro e molti commentatori sono andati col pensiero a una storia raccontata dal conduttore a Verissimo. Quando il padre di Paolo morì e poco dopo nacque Silvia, le stesse rose fiorirono di bianco: “Anche per il giardiniere fu strano”, aveva raccontato Bonolis a Silvia Toffanin, aggiungendo di come il papà si fosse raccomandato: “Se io non posso, porta a Sonia un mazzo di rose bianche per quando nasce la bimba”. Ebbene, secondo Bruganelli è “un segno”. E tanti sono i follower che hanno postato parole di affetto per l’opinionista e il suocero scomparso.

