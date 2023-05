Fedez e Luis Sal torneranno a essere una coppia da podcast? Secondo i fan di Muschio Selvaggio quello che è successo nell’ultima puntata farebbe pensare di no. Il motivo? Nell’ultima puntata accanto al rapper nel ruolo di co-conduttore è apparso Davide Marra conosciuto come Mr.Marra, un content creator noto a sua volta per un podcast. Assieme a Mr.Marra, Fedez ha intervistato Alex Schwazer e Sandro Donati. “Vi presento il co-conduttore di questa puntata, che è Mr. Marra. Molti di voi lo conosceranno per il Cerbero Podcast, è qui perché ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo. Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo. Comunque ha delle nozioni come preparatore atletico, oltre che ad essere un bravo podcaster, quindi abbiamo deciso di preparare questa puntata insieme”. Insomma, se sia un ‘per sempre’ non si sa. Tutto bene? Abbastanza perché gli spettatori del podcast hanno (ri)cominciato a chiedere spiegazioni: “Fedez, per rispetto dei seguaci di Muschio Selvaggio hai il dovere di comunicarci come stanno le cose. Io seguivo il podcast perché c’erano anche le opinioni di Luis. Ora, stai facendo uscire episodi uno dopo l’altro facendo finta che sia tutto normale ignorando una fetta rilevante di follower, senza considerare che molti ospiti non hanno fatto molti visual mentre Luis ha sganciato due bombe che combinate superano tutti gli episodi di Muschio Selvaggio senza Luis”, scrive un utente in un lungo messaggio che ben racchiude il pensiero di chi chiede aggiornamenti.