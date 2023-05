Un regalo di compleanno che lo ha fatto commuovere. Fiorello ha festeggiato i 63 anni in diretta a VivaRai2! e per lui, a sorpresa, si è esibita la figlia Angelica. Lo showman si è commosso. Angelica ha cantato con grande dolcezza Io Vagabondo dei Nomadi. Non è la prima volta che la giovane appare nel programma di RaiDue ma solo in questo caso è stata presentata: nelle altre comparsate, papà Fiore aveva giocato con la sua presenza senza però dire il nome e tantomeno il legame di parentela. Angelica si è esibita dal tetto del glass, sotto la pioggia battente, accompagnandosi a piano. Ma la festa a VivaRai2! è proseguita anche con Laura Pausini e Claudio Baglioni, anche loro nati il 16 maggio. Un super compleanno, per tre. “Ciuri, Fiore, Don Tindaro, Fuorello, Florì, Doc, Belvo, Showman, supereroe che ogni mattina diffonde il buonumore: semplicemente Fiorello. Oggi si festeggia a VivaRai2, buon compleanno al nostro portatore sano di varietà!“, il tweet di auguri dell’account ufficiale del programma.