I “vipponi” continuano a battibeccare anche a un paio di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. È così per Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli, che si sono rese protagoniste di una lite (vera o presunta, chi lo sa) al compleanno di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality ha infatti invitato alla propria festa i protagonisti dell’edizione da poco conclusasi e alcuni volti delle stagioni precedenti, tra i quali Alex Belli e Valeria Marini. Al momento del taglio della torta, però, ci sarebbe stata un po’ di tensione tra Elenoire e Oriana.

CHE COSA È SUCCESSO TRA ELENOIRE FERRUZZI E ORIANA MARZOLI – Come testimonia la diretta Instagram di Giacomo Urtis, mentre tutti gli invitati erano pronti a festeggiare Signorini, le due ex concorrenti avrebbero avuto un botta e risposta che sta appassionando i fan della trasmissione, sempre golosi di catfight. Nella clip si sente la Marzoli urlare: “Amore, tu mi leccavi il sedere fino a due giorni fa!”. Poi il riferimento a Daniele Dal Moro: “È il mio fidanzato”. La Ferruzzi ha replicato: “Ma chi ti ha mai ca**ta?”. Sui social c’è chi pensa che i toni fossero ironici, anche perché Oriana ride mentre si rivolge a Elenoire. Qualcun altro invece crede che siano volati stracci per davvero dal momento che a entrambe interessa Daniele.

I MOTIVI DELLA LITE – Come riporta Biccy, invece, i motivi del litigio sarebbero altri. La stessa Ferruzzi ha raccontato a Giacomo Urtis quanto accaduto: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca**o vuoi andare che sei una…”. Se così fosse, allora, tutto sarebbe nato per una banale questione di posto da occupare al momento della foto intorno alla torta del festeggiato.

DANIELE DAL MORO TRA DUE FUOCHI – Tra Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli non c’è mai stato grande feeling. Benché non abbiano avuto modo di conoscersi all’interno della casa, poiché Oriana è entrata quando Elenoire era già stata eliminata, non corre buon sangue tra di loro. Il motivo? Chiaramente Daniele Dal Moro. Ferruzzi ha più volte spiegato che, secondo lei, il concorrente non abbia provato solo amicizia nei suoi confronti. Dal Moro però ha sempre smentito e durante il programma ha iniziato una storia con Oriana, che continua ancora oggi.