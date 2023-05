Gli sguardi bassi, tetri, poi lui che le apre la portiera e che la sbatte, con una certa violenza, infastidito. Sta facendo il giro del web il video in cui compaiono Ben Affleck e Jennifer Lopez, che raggiungono a piedi la loro auto. La clip non è passata inosservata, specialmente in considerazione dei retroscena che ruotano intorno alla coppia.