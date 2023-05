È stata multata per 137 euro perché dà da mangiare ai piccioni. Siamo a Sabadell, Barcellona e la storia la riporta La Vanguardia. La donna attira un mucchio di piccioni ogni giorno (“tra i 100 e i 200”) e la vicina di casa, Anna, non ha retto più: per questo ha sporto denuncia ed è arrivata la multa. “Non è solo la sporcizia, è anche il rumore. È opprimente, viviamo molto male“, le parole della vicina Anna che ha parlato prima in tv, durante il programma El mon al RAC1 e poi è andata a fare denuncia. Stando a un’ordinanza del comune, il reato è minore e le multe vanno dai 100 ai 400 euro. Come ha reagito la donna multata? Non ha fatto un piega e anzi ha assicurato: “Continuerò a dare da mangiare ai piccioni”. Durante il programma tv però è stato spiegato che se il reato verrà reiterato passerà da lieve e grave e la multa salirà: da 400 a 2.000 euro. Basterà?