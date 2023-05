“Ciao, come state? Io oggi meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni per via di tutte critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata, praticamente. Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone”: a parlare così è Emy Buono, volto de La Pupa e il Secchione. Buono ha festeggiato il terzo scudetto del Napoli per le strade della città, insieme a centinaia di persone. “Volevo soltanto divertirmi, quindi mi è sembrato un po’ eccessivo l’atteggiamento delle persone, le critiche e quello che è accaduto sul momento, quando mi hanno toccato e baciato il cul*. Infatti mi sono fermata un attimo e mi sono presa dei giorni di tempo per poi parlarne con voi. Molte le critiche ricevute dalla showgirl sotto al post pubblicato su Instagram.