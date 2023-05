Si può divorziare pacatamente dopo 19 anni e annunciarlo su Instagram di comune accordo e con il sorriso? Assolutamente sì. Ma mica in Italia. Nel Nord Europa. L’ex premier finlandese Sanna Marin ha dato notizia del suo divorzio con una story su Instagram. Il marito, l’ex calciatore Markus Raikkonen, ha fatto lo stesso.

Ciascuno dal proprio account ha pubblicato la medesima storia, con il medesimo testo e con la medesima espressione del volto. La foto: in maglietta bianca si abbracciano sorridenti e complici. Mostrano gratitudine per aver condiviso tanti anni in coppia. L’amore fra loro prosegue, ma diverso. “Abbiamo chiesto il divorzio insieme. Siamo grati per i 19 anni trascorsi insieme e per la nostra amata figlia. Siamo ancora migliori amici. Continueremo a trascorrere del tempo come una famiglia. Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ulteriormente la questione”. Uno stop deciso e consapevole, un monito a stare alla larga da chi possa partire alla ricerca di dettagli da gossip.

No, in questa storia non sembra proprio che ci siano rapimenti di orologi e borsette, ripicche su ville milionarie e reciproche accuse di tradimenti. Non è un divorzio all’italiana. Marin e Räikkönen si sono sposati nell’agosto 2020 e hanno una figlia di cinque anni. Lei, che ora ha 37 anni, è stata a 33 la donna di governo più giovane del mondo: alla guida di una coalizione di centrosinistra con 5 donne leader di partito, di cui 4 sotto i 35 anni. Sconfitta nelle elezioni dello scorso mese, ha annunciato che non continuerà più come presidente dell’Sdp ma come membro ordinario del parlamento.

Sanna Marin ha portato avanti questione di grande responsabilità durante gli anni di governo. Sotto il suo mandato si è svolto il processo di adesione della Finlandia alla Nato. Ma quell’impegno non è stato sufficiente, evidentemente, per creare i numeri di consenso adeguati a una rielezione. Poi sono arrivati i giorni delle polemiche scatenate da un evento mondano. Nell’agosto dello scorso anno la premier era stata ripresa di nascosto mentre ballava con il cantautore e attore finlandese Olavi Uusivirta, di 39 anni. Quel suo momento di svago che credeva lontano dai riflettori aveva creato un fulmineo scalpore mediatico. Come può una premier scatenarsi in discoteca? All’epoca dei fatti Sanna Marin aveva ribadito che “tutti hanno bisogno di una serata divertente e rilassata”, anche una leader di governo ne ha diritto. Era tanto apprezzata dall’elettorato femminile e, per reazione alle polemiche, le donne finlandesi avevano postato video danzanti per solidarietà e sostegno. Non solo: la premier si era sottoposta a un test sull’utilizzo di sostanze stupefacenti risultando negativa.

Sull’ipotesi di una relazione da sposata con Uusivirta, lo stesso cantante aveva dichiarato che la loro era una semplice amicizia smentendo un qualsiasi rapporto di altro genere. Forse scioccata da tutto quello scavare nella sua vita privata, di certo rammaricata che un video privato fosse diventato di dominio pubblico, oggi Sanna anticipa le mosse. Pubblica una storia identica a quella del marito nello stesso momento e avvisa i naviganti: la storia si chiude qui, non torneremo sull’argomento.

Quel sorriso di complicità fra ex coniugi, molto nordico, dice tutto. Non provateci. Qui non c’è nulla in cui scavare: nessun dettaglio scabroso per fare titoli a sensazioni. Anzi, siamo ancora una coppia genitoriale felice e per giunta siamo migliori amici.