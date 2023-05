Ha hackerato gli account Twitter di celebrità come Joe Biden ed Elon Musk e ha rubato circa 794mila dollari in criptovaluta. Stiamo parlando di Joseph James O’Connor, 23 anni, che lo scorso 9 maggio si è dichiarato colpevole in un tribunale di New York dopo essere stato estradato dalla Spagna il 26 aprile. È stato accusato di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e accesso intenzionale a un informatico protetto. Adesso rischia fino a 77 anni di carcere. I fatti riportati dal Daily Mail. Nel luglio 2020, il “baby-hacker” – noto anche come PlugwalkJoe – era stato arrestato per l’attacco informatico di oltre 130 account su Twitter, inclusi quelli di grandi personalità del mondo dello spettacolo, della politica e dell’imprenditoria. Intendiamoci: Kanye West, Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Apple ed Uber. Per fare tutto ciò (come si può immaginare) non ha agito da solo. Insieme a lui, infatti, una vera e propria banda informatica di adolescenti americani e britannici, con i quali è riuscito a prendere il controllo del sito inviando messaggi dagli account delle celebrità o delle grandi aziende. Una truffa, se così vogliamo dire, “semplice”, ma soprattutto riuscita. Diversi utenti, infatti, hanno versato delle grandi somme nel portafoglio degli hacker. L’assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione criminale del dipartimento di giustizia ha dichiarato: “Le attività criminali di O’Connor erano flagranti e dannose e la sua condotta ha avuto un impatto sulla vita di molte persone. Ha molestato, minacciato ed estorto le sue vittime, causando notevoli danni emotivi. Come molti attori criminali, O’Connor ha cercato di rimanere anonimo utilizzando un computer per celarsi dietro account nascosti e alias al di fuori degli Stati Uniti”. O’Connor dovrebbe essere condannato il prossimo 23 giugno, secondo un comunicato stampa del dipartimento di giustizia. Il malvivente sarebbe colpevole anche di altri crimini di hacking, tra cui l’accesso a un account TikTok di alto profilo nonché di aver utilizzato la tecnologia per stalkerare un minore. Non solo. Nel 2019 avrebbe adottato una strategia chiamata “Sim swapping”, cioè “scambio di Sim card”, rubando le immagini della famosa tiktoker Addison Rae (88.7 milioni di follower) e dell’attrice Bella Thorne minacciando di pubblicare scatti intimi e privati delle celebrità. Introverso ed asociale, chiuso nella stanza senza relazionarsi con nessuno, se non con il resto della banda informatica, la madre e una fidanzata, anche lei a distanza. Così, stando a quanto riportato da Fanpage.it, lo avrebbero sul web. Adesso sarà la giustizia a parlare.