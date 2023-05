“Mi mancherai e sarai nel mio cuore Virginia, donna dal cuore d’oro e mamma tenera”. Con un messaggio pieno d’amore Lapo Elkann ha voluto dire addio via Twitter alla cugina, Virginia von Fürstenberg, morta il 10 maggio cadendo da un piano alto dell’Hotel Palace di Merano. La principessa stilista aveva appena 48 anni, cinque figli, era un’appassionata di arte, dalla poesia all’opera alla moda, tanto da debuttare come stilista nel 2011. Un cognome importante e una vita a tratti inquieta, la sua. Virginia era la nipote di Gianni Agnelli: sua nonna era infatti Clara Agnelli, sorella del patron della Fiat e sposata con il principe Tassilo von Fürstenberg, mentre il padre Sebastian, è il fondatore di Banca Ifis, di cui è ancora oggi presidente onorario.

COM’È MORTA VIRGINIA VON FÜRSTENBERG

Il corpo di Virginia von Fürstenberg è stato ritrovato ieri mattina sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano, grande albergo frequentato da aristocratici, vip e politici di mezzo mondo. Gli inquirenti hanno visionato le telecamere dell’hotel e hanno scartato per ora il coinvolgimento di altre persone. “Non si può escludere che sia inciampata, scivolata, o che si sia lasciata cadere nel vuoto”, riporta il Corriere della Sera, riferendo le indiscrezioni di un investigatore. “Si propende proprio per l’ipotesi di un gesto volontario”, prosegue il quotidiano, che definisce la von Fürstenberg “la principessa inquieta”, aggiungendo che in passato aveva sofferto di anoressia, malattia cui nel 2011 aveva anche dedicato lo spettacolo teatrale Dismorphophobia.

CHI ERA LA NIPOTE DEGLI AGNELLI

Teatro, poesia, arte e moda sono state le grandi passioni di Virginia von Fürstenberg, evidentemente sedimentate nel dna di famiglia. Suo zio Egon era un celebre stilista (come la sua prima moglie, l’iconica Diane), sua zia Ira un’attrice e una designer dalla leggendaria bellezza. Nata a Genova, Virginia era la figlia di Elisabetta Guarnati e di Sebastian Egon von Fürstenberg (banchiere e imprenditore di successo, figlio di Clara Agnelli) ed è stato proprio quest’ultimo a denunciare ai carabinieri di Marghera, a Venezia, la scomparsa della figlia, lo scorso febbraio. La donna si era infatti misteriosamente dalla sua casa nei pressi di Parco Sempione, a Milano, mettendo in allarme tutta la famiglia. Il “giallo” si era chiuso pochi giorni dopo, con un secco comunicato stampa e il ritiro della denuncia: “La signora ha fatto rientro nella sua abitazione nella giornata di domenica”. Ma che cosa inquietava la vita di Virginia von Fürstenberg?

IL MESSAGGIO DEL CUGINO LAPO ELKANN

Sicuramente qualche “demone” c’era, come ha rivelato suo cugino Lapo Elkann. Che le ha dedicato un dolcissimo pensiero, via Twitter, poche ore fa: “Sono molto triste per la morte di mia cugina che, come me, ha sempre combattuto con demoni simili”, ha scritto l’imprenditore. “Virginia era una donna con un cuore d’oro e una mamma tenera, piena d’amore, con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarei nel mio cuore e in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina, riposa in pace: che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”.

I TRE MATRIMONI E I CINQUE FIGLI

Nel ‘92 Virginia Von Fürstenberg si era sposata per la prima volta con il barone ungherese Alexandre Csillaghy de Pacser, con il quale aveva avuto due figli, Miklos Tassilo Csillaghy (campione di equitazione) e Ginevra Csillaghy (che ha anche posato come modella per la linea di moda realizzata dalla madre e a sua volta ha creato un suo brand di abbigliamento per bambini). Dopo la fine del matrimonio aveva conosciuto e si era innamorata di Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio e nel 2002 era nata la lora figlia, Clara Bacco Dondi dall’Orologio. Nel 2004, invece, sposò Paco Polenghi con cui ebbe altri due figli, Otto Leone Maria e Santiago. Finito anche quel matrimonio, nel 2017 sposò il nobile polacco Janusz Gawronski, da cui ha divorziato tre anni dopo.