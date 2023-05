“Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l’ho sentito, quello sì”. A parlare è Jasmine Carrisi, la figlia 22enne di Al Bano e Loredana Lecciso, cantante con oltre 200mila follower su TikTok e più di 100mila su Instagram. La ragazza si è raccontata in un’accorata intervista al Corriere della Sera in cui tira le somme della sua vita di figlia d’arte, spiegando come i suoi genitori siano stati molto cauti prima di lasciarle intraprendere la carriera nel mondo della musica. “Finché frequentavo il liceo mi hanno sempre tenuta fuori, io volevo iniziare da piccola, ma loro mi dicevano di aspettare, che dovevo capire se era una vera passione. La frase che mi ripetevano era una: quando sarai maggiorenne vediamo se ne sarai ancora convinta. Mi hanno ostacolato per tutelarmi“, ha spiegato.

Quindi ha parlato dei gossip sui suoi genitori, che per anni hanno tenuto banco sui giornali: “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine”. Certo, sottolinea, “avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”. Quindi la stoccata su Romina Power: “No, non la vedo, con lei non ho rapporti”.