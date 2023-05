Insulti, minacce e decine di recensioni negative. Tutta colpa di uno scampo non pulito bene e di una sceneggiata fatta ad arte per provocare. Che da quasi un anno costano allo chef Danilo Canu ingiurie di ogni tipo sui social e sul web, cominciate poche ore dopo la messa in onda di 4 Ristoranti, il programma cult di Alessandro Borghese dove si confrontano quattro ristoratori a puntata. Ma cos’è successo durante la sfida per decretare il miglior ristorante di pesce a Milano?

LA SFIDA MILANESE È COSTATA CARA A CHEF CANU – C’era anche il Shannara 2 Da Danilo tra i quattro ristoranti che si sono sfidati nella terza puntata dell’ottava stagione del format condotto da Alessandro Borghese, andata in onda in prima visione su Sky Uno nel giugno del 2022, poi replicata più volte su Tv8. “Appena finita la puntata sono partiti insulti, minacce e recensioni negative. E la cosa si ripete ogni volta che viene trasmessa”, racconta oggi al Corriere della Sera Danilo Canu, finito ultimo, al quarto posto. Oltre al danno, la beffa. All’inizio i ristoratori andavano d’accordo, poi la rivalità ha preso il sopravvento sfociando in una lite tra Canu e uno degli altri colleghi: “Ha fatto portare indietro un piatto sostenendo che lo scampo non era pulito, che c’era ancora il budello. Ma secondo me non era vero”, racconta. A quel punto Canu è tornato al tavolo e lo ho provocato: “Gli ho detto che in sala c’erano le telecamere che testimoniavano che lui aveva manomesso lo scampo, anche se non era vero (che lo scampo fosse ancora con il budello), e che era un bugiardo, un buffone. E da lì è partita una sceneggiata”.

GLI INSULTI SOCIAL E GLI AFFARI IN CRESCITA – Proprio attorno a quella “sceneggiata” sarebbe stata secondo Canu montata la puntata, ingigantendo la situazione e trasformandolo nell’antipatico del gruppo. “Io ho sbagliato e me ne sono anche reso conto subito: gli ho portato un nuovo piatto con un altro scampo e gli ho chiesto scusa. Solo che questa parte non è stata montata nella puntata. E io ne vengo fuori come un arrogante e scortese che tratta male i suoi clienti. Ma nella realtà non sono così”, si difende a distanza di un anno. La provocazione ha innescato insulti, minacce e recensioni negative ma non ha scalfito gli affari. Anzi, ha alimentato la pubblicità al locale, come ammette lui stesso. “Diciamo che il danno è più morale. Ma per quanto riguarda il business, c’è stato un ritorno: ho più clienti adesso di prima. Perché oltre agli habitué, che comunque mi hanno sempre seguito e sostenuto, si sono aggiunti tutti quelli che sono solo curiosi di conoscermi, di capire se sono come mi hanno visto in tv”.

IL RISTORATORE CONTRO GLI AUTORI (MA DIFENDE BORGHESE) – Non manca poi una stilettata di Canu contro gli autori di 4 Ristoranti, accusati di montare tutto a loro piacimento. “Tante cose sono reali, per esempio è vero che ogni sera si va a cena in un ristorante diverso. Però la redazione può utilizzare e montare tutto quello che viene girato a suo piacimento. E chi partecipa al programma non può vedere puntata prima della messa in onda”, dice, rivelando di aver provato a contattare senza successo la redazione del programma prodotto da Banijay. “Comunque io non ce l’ho con nessuno. Anzi, anche ai miei colleghi auguro il meglio”, precisa. Poi difende a spada tratta Alessandro Borghese: “È sempre stato imparziale, lui ascolta ma non giudica. Io lo apprezzo: è un grande professionista, molto competente e preparato”.