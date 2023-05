La pornostar che vuol diventare professoressa universitaria stava per essere uccisa da… un enorme pene. Lei è Angela White e non ha bisogno di presentazioni. Hall of fame del porno mondiale (c’è chi l’ha definita la “Meryl Streep del porno”) degli ultimi vent’anni, la 38enne australiana Angela Gabrielle è pronta a dire addio ai set hard e a dedicarsi anima e corpo alla carriera universitaria. Già la White aveva discusso la sua tesi di laurea all’Università di Melbourne nel 2010 intitolata The Porn Performer: The Radical Potential of Pleasure in Pornography. Poi di mezzo ci si è messa una carriera mastodontica con più di 900 film, soprattutto con quelli della Brazzers, Insomma, il duro lavoro l’ha allontanata da quello che rimane un voglino di tutto rispetto da soddisfare.

Così di recente in varie interviste su alcuni podcast, la pornostar australiana ha voluto ricordare che da un momento all’altro potrebbe ritirarsi dal porno e concludere il dottorato di ricerca nella natia Melbourne. Pochi giorni fa è intervenuta ad una conferenza presso l’Università della California, a Santa Barbara a cui ha fatto seguito un post su Instagram: “La ricerca accademica rimane un mio interesse e qualcosa a cui desidero tornare in futuro”. Non paga la White ha voluto far riemergere tra gli incidenti di percorso nel porno una vicenda piuttosto curiosa. Nel 2013 durante le riprese di un film Angela è stata portata d’urgenza in ospedale. La sua appendice stava per scoppiare, a quanto pare, e la ragazza ha sempre sostenuto che a quell’infiammazione avesse contribuito nientemeno che un collega sul set con un pene fuori dal comune. “Non ci sono prove mediche che il suo pene gigante abbia influito – ha chiosato – ma stavo per morire”.