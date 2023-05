Il killer della sparatoria in Texas “potrebbe avere avuto convinzioni suprematiste bianche o neonaziste“: questa la ricostruzione del Washington Post, che, citando le fonti vicine alle indagini, ha aggiunto dei dettagli alla tragedia avvenuta sabato 6 maggio scorso, quando Mauricio Garcia, 33 anni, ha aperto il fuoco fuori da un centro commerciale ad Allen, in Texas. La sparatoria ha causato la morte di ben otto persone e il ferimento di altre sette, di cui tre gravi. La testata statunitense ha evidenziato come l’uomo indossasse una maglietta con la sigla “Right wing death squad“, ovvero lo “squadrone della morte di destra”. Si tratta di una tipica definizione diffusa tra estremisti di destra, suprematisti bianchi e neonazisti. Gli investigatori hanno trovato, oltre alle armi sul suo corpo, tra cui un fucile d’assalto e le relative munizioni, altre cinque pistole nella sua auto. L’uomo, dopo la sparatoria, è stato ucciso dalla polizia.