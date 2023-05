Erano per la maggior parte migranti dal Venezuela le persone investite da un Suv a Brownsville, in Texas. Lo ha detto il direttore del centro d’accoglienza davanti al quale sono state travolte 13 persone, di cui sette sono rimaste uccise. I fatti si sono verificati intorno alle 8.30 della mattina di domenica 7 maggio: sette persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite. Le vittime, che aspettavano ad una fermata dell’autobus vicino al centro sono state investite da un uomo che probabilmente guidava il suo Suv sotto l’effetto di droghe o alcol. La polizia di Brownsville ha arrestato il responsabile per “guida pericolosa”: secondo il portavoce della polizia locale Martin Sandoval, l’uomo ha compiuto un “atto intenzionale”: le forze dell’ordine stanno attualmente indagando su quanto accaduto.

Il direttore del centro per migranti, Victor Maldonado, ha dichiarato di aver esaminato il video di sorveglianza del centro domenica mattina dopo aver ricevuto una telefonata che lo informava dell’incidente. “Quello che si vede nel video è che questo SUV, una Range Rover, ha attraversato il semaforo che si trovava a un centinaio di metri di distanza e ha travolto le persone che erano sedute alla fermata dell’autobus”, ha detto Maldonado. La fermata dell’autobus urbano si trova di fronte al rifugio e non è segnalata. Non c’erano panchine e le persone in attesa erano sedute lungo il marciapiede, ha riferito ancora, aggiungendo che la maggior parte delle vittime erano uomini venezuelani. Il centro Ozanam è l’unico per la notte nella città di Brownsville. “Negli ultimi due mesi abbiamo ricevuto da 250 a 380 persone al giorno”, ha detto Maldonado. Il rifugio può ospitarne 250, ma molti di quelli che arrivano se ne vanno il giorno stesso. Nelle ultime settimane, l’aumento degli attraversamenti del confine ha spinto la città a dichiarare l’emergenza, mentre le risorse locali, statali e federali coordinavano l’applicazione della legge e la risposta umanitaria. Il centro offre ai migranti un servizio di trasporto durante la settimana, ma loro sono anche liberi di utilizzare i mezzi pubblici della città.