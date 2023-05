Carlo III e Camilla sono stati ufficialmente incoronati Re e Regina. La cerimonia, tenutasi nell’abbazia di Westminster, è stata un mix di tradizione e innovazione, proprio come è nello spirito del primogenito della compianta Elisabetta II. E non sono passati inosservati gli sguardi di complicità e i sorrisi reciproci che i nuovi sovrani – entrambi visibilmente emozionati – si sono scambiati dopo l’incoronazione, ad ulteriore conferma del loro indissolubile amore.

14.05 – Carlo e Camilla arrivano a palazzo

Re Carlo e la regina Camilla sono tornati a Buckingham palace. Prima di entrare a palazzo, la coppia reale ha ricevuto il saluto delle truppe, mentre veniva suonato l’inno nazionale. I 4mila militari che hanno partecipato alla processione si sono perfettamente allineati nei giardini di Buckingham palace. Carlo e Camilla avevano in capo le corone. Il sovrano indossava il manto reale di velluto rosso bordato d’ermellino, retto dai suoi paggetti.

14.08 – Inizia la parata che porta il Re e la Regina a Buckingham Palace

Re Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato l’Abbazia di Westminster, a Londra, per fare ritorno a Buckingham Palace dopo il solenne rito dell’incoronazione. La liturgia è durata in tutto circa 2 ore, più breve rispetto a quella della regina Elisabetta II, madre di Carlo, morta 96enne dopo un regno da record l’8 settembre scorso. Il re e la regina hanno poi preso posto sulla Gold State Coach, antica carrozza dorata costruita nel 1762 e usata in tutte le incoronazioni britanniche dal 1831 in avanti. Dietro di loro una seconda carrozza con a bordo l’erede al trono William, principe di Galles, la sua consorte Kate e i tre figli. La processione del corteo, affiancata fra echi di campane e di marce militari dalla scorta d’onore di migliaia di guardie in alta uniforme, si è così avviata – salutata da ali di folla schierate lungo l’intero percorso con grida e bandierine sventolanti – sulla strada del rientro a palazzo. Nel primo pomeriggio è prevista la tradizionale uscita sul balcone della Royal Family, per il saluto ai sudditi, sullo sfondo di salve di cannone, parate di reparti d’onore e del previsto passaggio sul cielo (grigio) di Londra delle Red Arrows, la pattuglia aerea acrobatica della Raf.

13.52 – Si conclude la cerimonia di incoronazione

Dopo aver ricevuto la comunione, re Carlo e la regina Camilla si sono diretti nella cappella di Sant’Edoardo, dietro l’altare maggiore. Quindi i sovrani sono stati accompagnati all’uscita dal canto corale dell’inno nazionale “God Save the King”, oltre che del suono dell’inno celebrativo composto ad hoc per l’evento odierno da sir Andrew Lloyd Webber, leggendario autore di musical di fama mondiale, dopo i diversi inni sacri che hanno punteggiato il rito religioso: di tradizione sia anglicana, sia latina, sia greco-ortodossa in memoria delle origini del principe Filippo, defunto padre del re. All’ingresso Carlo – il più anziano monarca mai incoronato sull’isola britannica – ha ricevuto l’augurio e la benedizione, per la prima volta nella storia nazionale, anche da leader religiosi di fedi non cristiane praticate nel Regno: uno musulmano, uno ebreo, uno indù, uno buddista, uno sikh.

13.15 – Camilla è incoronata Regina Consorte

Concluso il cerimoniale dedicato a incoronare il sovrano regnante, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha proceduto anche a proclamare Regina formalmente la consorte Camilla: attraverso un percorso più rapido di unzione, incoronazione e intronizzazione. “Possa la tua serva Camilla, che porta questa corona, essere ricolma della tua grazia abbondante e di tutte le virtù principesche; regna nel suo cuore, o Re d’amore, affinché, certa della tua protezione, sia coronata dal tuo grazioso favore; per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore”, la formula di rito pronunciata da Welby. Sul capo di Camilla, seduta sorridente in bianco al fianco di Carlo, è stata posta la corona realizzata a inizio ‘900 per la regina Maria, moglie di Giorgio V, modificata appositamente per lei: sono state infatti tolte alcune gemme di provenienza coloniale, sostiuite con dei diamanti Cullinan che facevano parte della collezione personale di gioielli della Regina Elisabetta II. Un dettaglio non è passato inosservato: subito dopo che l’arcivescovo le ha posto la corona sul capo, Camilla ha preso a sistemarsi i capelli, riprendendo i ciuffi che sbucavano dall’imponente gioiello.

13.10 – William si inginocchia davanti al padre

Il principe di Galles William ha compiuto il rito della genuflessione e sottomissione davanti a re Carlo III dopo la formale incoronazione del sovrano nel rito all’abbazia di Westminster. Il momento conclusivo della proclamazione in passato prevedeva la genuflessione dei presenti davanti al monarca entrante ma è stato snellito. L’erede al trono si è inginocchiato e ha pronunciato il giuramento promettendo “lealtà, fede e verità” al sovrano per poi compiere il rituale bacio sulla guancia. Poi è stato pronunciato il giuramento di fedeltà del pubblico, “l’omaggio del popolo” a cui si sono uniti quanto lo volevano, nell’abbazia e davanti agli schermi, pronunciando le parole: “Giuro vera lealtà a Sua Maestà, i suoi eredi e successori, in base alla legge. Dio aiutami”.

13.00 – RE CARLO VIENE INCORONATO

Carlo III è stato incoronato re. “God save the king”, ha pronunciato l’arcivescovo di Cantebury, Justin Welby, posto sul suo capo la corona di San Edoardo. L’incoronazione è avvenuta non senza qualche tentennamento: la corona pesa infatti oltre due chili, è alta 30 centimetri ed è stata allargata apposta così che potesse adattarsi meglio alla testa del sovrano. L’atto si è compiuto dopo l’unzione religiosa con l’olio santo del sovrano (inginocchiato dietro un paravento) e il solenne giuramento nella mani dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, di fedeltà alla leggi del Regno, alla Chiesa d’Inghilterra ” e alla sua “fede protestante”. Ma anche di rispetto delle credenze di tutti i suoi sudditi. “Re dei re e Signore dei signori, benedici, ti preghiamo, questa corona e santifica il tuo servo Carlo, sul cui capo oggi la poni come segno di maestà regale, affinché sia incoronato con il tuo benevolo favore e colmato di grazia abbondante e di tutte le virtù principesche”, ha detto l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Il sovrano, 74 anni, è apparso molto concentrato nel momento e a tratti commosso.



12.50 – Carlo III si siede per la prima volta sul trono

Il Re si è seduto sulla cosiddetta ‘coronation chair’ o ‘St.Edward’s Chair’, il trono dell’incoronazione, per il momento della vera e propria investitura. Lo scrano ha visto l’incoronazione di un totale di 26 monarchi. Tra gli oggetti che gli sono stati donati durante, la spada decorata con gioielli, la Jewelled Sword: l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha detto a Carlo di usarla per “fare giustizia, fermare la crescita dell’iniquità, proteggere la santa Chiesa di Dio e tutte le persone di buona volontà”.

12.40 – Inizia la vestizione del Re e la consegna delle insegne

Re Carlo III ha ricevuto la stola reale dal figlio ed erede al trono William, quindi a seguire tutte le insegne reali fra cui le armille (i cosiddetti “bracciali della sincerità e della saggezza”), il globo e i due scettri, i guanti e gli speroni, simbolo dell’onore militare e della cavalleria.

12.30 – La sacra unzione con il Re nascosto da paraventi

L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha consacrato re Carlo III con l’unzione, la parte più sacra della cerimonia di incoronazione, che per questo si è svolta svolge dagli occhi del pubblico, nascosta da paraventi. Il sovrano, che è anche capo della Chiesa d’Inghilterra, ha ricevuto l’unzione sul capo, sul petto e sulle mani, seduto sulla Coronation Chair. L’olio per la cerimonia proviene dalle olive del Monte degli ulivi a Gerusalemme ed è stato consacrato con una cerimonia nella Chiesa del Santo Sepolcro.

12.20 – Re Carlo III ha prestato giuramento

Carlo III ha giurato. Nell’abbazia di Westminster, davanti all’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, il nuovo re ha giurato di rispettare la legge (Coronation Oath) e di essere “un protestante fedele” alla Chiesa d’Inghilterra (Accession declaration oath). “Io Carlo, in presenza e al cospetto di Dio, professo, attesto e dichiaro solennemente e sinceramente di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle disposizioni che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e manterrò dette disposizioni al meglio dei miei poteri secondo la legge”, è la frase pronunciata.

12.13 – Carlo III: “Sono qui per servire, non per essere servito”

“Sono qui per servire non per essere servito”: è la formula rituale con cui re Carlo, ha risposto, invocando l’esempio “del Re dei Re”, Gesù Cristo, ha risposto al bambino del coro dell’abbazia di Westminster che lo ha accolto per la solenne liturgia dell’incoronazione. E’ stato quindi l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, primate della Chiesa anglicana e officiante chiamato a presiedere il rito, a introdurre la cerimonia religiosa con una breve preghiera accompagnato a un appello alla fraternità cristiana, al sostegno reciproco tra i fedeli e tra tutte le persone di buona volontà.

12.10 – Il principe Harry seduto in terza fila

Il duca di Sussex Harry è seduto in terza fila alla cerimonia di incoronazione di Carlo III e Camilla all’abbazia di Westminster, vicino alle cugine Eugenia e Beatrice di York e ai loro consorti. Quella di Harry è la sua prima apparizione pubblica con la famiglia reale dopo la pubblicazione del suo controverso libero ‘Spare’ a gennaio: se al funerale della regina Elisabetta era in seconda fila, ora è stato ulteriormente retrocesso, lontano dal fratello maggiore ed erede William, in prima fila con la moglie Kate.

12.05 – La cerimonia prende ufficialmente il via con la “recognition”

All’inizio della cerimonia di incoronazione di re Carlo III a Westminster a Londra, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha presentato Carlo al popolo. Si tratta della prima fase della cerimonia, la cosiddetta ‘recognition’. “Vi presento re Carlo, il vostro indubbio re, al quale tutti voi in questo re dovete rendere il vostro omaggio e servizio. Siete disposti a farlo?”. “God save the king”, la risposta, ovvero “Dio salvi il re”. A questa fase seguiranno nell’ordine: giuramento, unzione, investitura e intronizzazione.

12.03 – Il corteo di re Carlo III con il principino George

Re Carlo II e la regina Camilla sono seguiti dai paggetti all’interno dell’abbazia, fra cui spicca il principino George, terzo in linea di successione. Indossano tutti giacche rosse con alamari dorati. Ci sono anche i nipotini di Camilla: Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy.

12.00 – Il Re e la Regina entrano nell’Abbazia, al via la cerimonia

Re Carlo III è arrivato all’Abbazia di Westminister per la cerimonia di incoronazione. Prima di lui è entrata Camilla. Il sovrano indossa un mantello di ermellino. Prima del suo ingresso ha sfilato nell’Abbazia una lungo corteo. Insieme alla moglie Camilla, il sovrano era sceso dalla carrozza reale con la quale è arrivato in processione da Buckingham Palace. La cerimonia di incoronazione durerà due ore e sarà considerevolmente più breve di quanto siano state altre incoronazioni nel passato.

11.50 – La carrozza con Carlo e Camilla arriva a Westminster

Re Carlo III e la regina Camilla hanno raggiunto l’abbazia di Westminster, per la solenne cerimonia dell’incoronazione. A riceverli all’ingresso l’erede al trono William, principe di Galles, la sua consorte Kate, e i loro figli George (secondo nella linea di successione), Charlotte e Louise. L’entrata dei sovrani nel tempio al suono delle trombe d’onore segna il via alla liturgia che suggella l’evento.

11.40 – Il corteo reale attraversa le vie di Londra

Il corteo ha imboccato il vialone del Mall, fra i saluti e le grida di due ali di folla. La strada è imbandierata con vessilli britannici dell’Union Jack, intervallati qua e là dalle bandiere degli altri 14 Paesi del Commonwealth che sono tuttora istituzionalmente legati alla corona come Reami e di cui il sovrano resta quindi capo dello Stato (Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giamaica e altri). Il re e la regina sono a bordo di una carrozza cerimoniale più moderna e comoda – con sospensioni idrauliche e aria condizionata – rispetto al settecentesco Gold State Coach che li riporterà a palazzo a conclusione della cerimonia. Entrambi indossano il mantello reale, Carlo sopra un’alta uniforme militare e si profondono in saluti verso la gente. Ad affiancarli sono, secondo costume, reparti militari della Guardia Reale a cavallo, in divisa storica da parata. Sullo sfondo riecheggiano le note dell’inno britannico, God Save the King, il cui canto viene intonato fra gli applausi da molti dei presenti.

11.30 – La solitudine di Harry

Il principe Harry è sempre più solo ed isolato dalla famiglia reale: le telecamere lo hanno ripreso mentre faceva il suo ingresso nell’abbazia di Westminster da solo, dietro alle cugine Eugenia e Beatrice con i rispettivi mariti. Come è noto, la moglie Meghan e i due figli sono rimasti negli Stati Uniti. Oggi, tra l’altro, è il compleanno del suo primogenito Archie, che compie 4 anni.

11.20 – La carrozza reale lascia Buckingham Palace per Westminster

Re Carlo e sua moglie Camille sono usciti da Buckingham Palace diretti a Westminister Abbey per l’incoronazione. La coppia reale è a bordo della carrozza dorata usata per il ‘diamond jubileè e il corteo sfilerà per la città dove ci sono centinaia di migliaia di persone che salutano i nuovi sovrani.

11:18 – Il principe Andrea fischiato al passaggio lungo il Mall

Un coro di “Buu” si è levato dalla folla all’indirizzo del principe Andrea mentre è passato in auto sul Mall diretto all’Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di re Carlo III. Il terzogenito della regina Elisabetta è stato privato dei gradi militari dopo essere stato coinvolto nel caso Epstein.

11:09 – Olena Zelenska e Jill Biden a Westminster

Tra i primi leader internazionali ad arrivare a Westminster Abbey per assistere all’incoronazione di re Carlo il premier ucraino Denys Shmyhal e la first lady, Olena Zelenska, inviati da Volodymyr Zelensky a rappresentare l’Ucraina. Presente anche Jill Biden che guida la delegazione degli Stati Uniti. La first lady è arrivata all’Abbey con un corteo di tre auto, accompagnata dalla nipote Finnegan. Indossa un abito blu fiordaliso.

11.00 – Camilla è ufficialmente “Sua Maestà la Regina”

Niente più riferimenti limitativi al ruolo di “regina consorte”, da oggi Camilla diventa anche ufficialmente “Sua Maestà la Regina”. Punto e basta. A certificarlo è la copertina dell’Order of Service diffuso da Buckingham Palace prima dell’inizio della cerimonia che la vedrà incoronata formalmente al fianco di re Carlo nell’abbazia di Westminster. Il documento fa riferimento infatti alla “Incoronazione delle Loro Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla”. L’indicazione di “regina consorte” era stata utilizzata per Camilla nei primi mesi dopo l’ascesa al trono della coppia, seguita alla morte della regina Elisabetta II, l’8 settembre 2022: in qualche modo come forma di rispetto per evitare sovrapposizioni con il titolo di regina tout court, legato per oltre 70 anni alla figura della monarca defunta. Tutte le consorti donne dei re – nella storia della monarchia britannica e non – hanno peraltro tradizionalmente diritto al titolo di regina.

10.45 – Scotland Yard: “Numerosi arresti”

E’ in corso un’”importante” operazione di Scotland Yard a Londra, blindata per la cerimonia di incoronazione di re Carlo III. In una nota postata su twitter, la polizia ha reso noto di aver condotto “numerosi arresti nell’area di Carlton House Terrace”. Altre quattro persone sono state fermate nell’area di St Martin’s Lane con l’accusa di “associazione a delinquere finalizzata al disturbo della quiete pubblica” e tre nella zona di Wellington Arch, “sospettate di possesso di oggetti per causare danni criminali”. I fermati sono accusati di disordini e disturbo della quiete pubblica.

10.50 – Harry come lo zio Andrea: nessun ruolo ufficiale per loro

Buckingham Palace ha confermato che il Duca di Sussex Harry e il Duca di York Andrew non avranno alcun ruolo formale durante l’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa britanniche, i due, che parteciperanno alla cerimonia di oggi, non svolgeranno alcun incarico e saranno inoltre assenti dalla processione che seguirà la carrozza del re e della regina, che dall’Abbazia di Westminster arriveranno a Buckingham Palace dopo l’incoronazione.

10.40 – Mattarella e la figlia Laura arrivano alla Church House

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato alla Church House assieme agli altri capi di Stato. Alle ore 10 farà ingresso alla Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III.

10.35 – Carlo e Camilla sono arrivati a Buckingham Palace

Carlo III e la regina consorte Camilla sono arrivati a Buckingham Palace, da dove più tardi partirà la processione verso Wasminster Abbey per l’incoronazione. Il re è stato fotografato all’interno dell’automobile ancora vestito in abito scuro, camicia bianca e cravatta blu con elementi bianchi.

09.45 – Arrestato il leader del movimento anti-monarchico

Il leader di uno dei principali movimenti repubblicani britannici, Graham Smith, è stato arrestato, insieme ad altri cinque contestatori, durante una manifestazione anti monarchica sul percorso del corteo per l’incoronazione di re Carlo. Secondo quanto riporta il Guardian, Smith è stato fermato, verso le 7.30 ora locale, dopo aver portato un megafono alla manifestazione pacifica che vede centinaia di anti-monarchici riuniti a Trafalgar Square con striscioni e magliette che recitano lo slogan “Not My King”.