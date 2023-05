I tabloid britannici tornano sulle mani di Re Carlo III, in particolare modo lo fa il Daily Mail che ha sentito il parere il dottor GP Chun Tang, direttore medico del Pall Mall Medical a Manchester sul perché le mani del monarca siano così gonfie. “Ci sono diverse cause per cui una persona può avere le dita ‘a salsiccia’ – ha spiegato il medico – può essere un’infiammazione causata da artrite, infezioni batteriche multiple o persino tubercolosi. Non solo: si può trattare di una reazione allergica, di effetti collaterali dell’assunzione di alcune categorie di farmaci o di malattie autoimmuni”. Re Carlo III, racconta il Daily Mail, è il primo a scherzare sulla forma delle sue mani tanto che già al tempo della nascita di William in una lettera a un amico scriveva: “Non riesco a spiegarti quanto io sia eccitato e orgoglioso. È bellissimo e ha le dita a salsiccia proprio come le mie” (passo tratto da The Man Who Will Be King di Howard Hodgson). Il tabloid si chiede poi se il Re sia consapevole dell’interesse dei britannici per le sue mani che avrebbe cominciato a nascondere nelle foto ufficiali.