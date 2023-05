Una linea di creme perché, spiega, “tutti gli attori sono imprenditori di se stessi“. Così Giulio Berruti, attore, odontoiatra e oggi anche imprenditore della bellezza con una linea di creme, si racconta la settimanale Chi. Sul set di My Mother’s Wedding ha conosciuto Scarlett Johansson, Sienna Miller e Kristin Scott Thomas (che ne è anche la regista) e afferma: “Pranzavamo insieme sul prato durante la pausa pranzo. Scarlett ha la sua linea di skincare”. Berruti è il fidanzato della ex ministra Maria Elena Boschi che alla sua linea fa da ‘testimonial’: “Alcuni osservando il risultato le hanno chiesto se si fosse fatta un lifting“. Perché proprio Boschi e il suo giro di amicizie sono state le prime a provare la linea “Doctor G” (così si chiama): “Da 10 anni studio le formule per la mia linea di creme che ha prodotti al 100% italiani e certificati”. Ora, perché acquistare la linea di bellezza di un attore o attrice (vale in molti casi)? “Perché ho studiato medicina”, risponde l’attore che spiega di aver cominciato ad interessarsi di medicina estetica (“ha una componente molto creativa”) per via della sua dermatite.