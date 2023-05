“Sono in Perù. Non è la fine del mondo, però… Io, che ho qualche problema di memoria, questo me lo ricordo perfettamente“. Inizia così un’anticipazione del suo libro, Non è poi la fine del mondo, che Paola Barale fa su Instagram. E a proposito della sua scelta di raccontare in uno scritto la sua esperienza, la showgirl si è raccontata sul settimanale F.

Perché quel giorno in Perù Barale fu raggiunta da un messaggio del suo ginecologo: “Paola, sono arrivati i risultati delle analisi che hai fatto. Ti confermo: sei entrata in menopausa”. La showgirl aveva 42 anni. Giovane. Ma il suo racconto non va nella direzione che ci aspettiamo e anzi, cerca di rovesciare un tabù: “…Intendiamoci, non è che abbia detto ‘Che figata!. I primi tempi mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati, o aprire il mobiletto del bagno e realizzare che non c’erano perché non mi servivano più. Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata. Il mio ginecologo mi disse che a volte la menopausa anticipata può essere la conseguenza di un forte stress“. E Barale racconta: “Avevo sofferto molto per la morte della mia migliore amica di sempre. Aveva un tumore ai polmoni… Si possono attraversare momenti dolorosi e contemporaneamente, come è successo a me, andare in menopausa, ma che non è la fine di niente. Ne esci, vai avanti, stai di nuovo bene. Si parla di menopausa come se fosse una specie di morte. Non è vero!”.