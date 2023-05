Con Salt Bae “non si può stare tranquilli” un minuto. Un giorno attira critiche per i prezzi dei suoi ristoranti (inspiegabili, va detto), l’altro per come descrive un momento “sacro”, quello della colazione o merenda con cappuccino e cornetto/brioche (qui andiamo con “cornetto” e non ce ne voglia il “team brioche”). Dunque, l’imprenditore e macellaio ha postato su Instagram un video di se stesso (cosa non insolita) che inzuppa un cornetto dentro il cappuccino. Una volta dato un morso al dolce che, a giudicare dal rumore, pare fatto piuttosto bene e infatti “scrocchia”, dice una parola che suona come “capicino”. Uno dice, sarà perché non sa pronunciare bene. Invece no, perché nella descrizione del video scrive proprio “capicinooooo“. C’è da scommettere che l’imprenditore sappia bene come si chiama la bevanda calda italiana e che tutto sia fatto ad hoc proprio per attirare critiche. Che non mancano. “Si chiama cappuccino”, “Quello che tiene in mano Sir è il croissant non il cappuccino”, “No, quello è un cornetto”, “Costa 1000 euro”, “Qualcuno lo aiuti”…

