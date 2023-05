Il toelettatore perde il cane che doveva lavare e su Reddit il padrone distrutto dal dolore si arrabbia. Non era la prima volta che Ace, un barboncino di proprietà di un signor inglese, veniva portato per una spuntatina e una lavatina alla toeletta per cani. Questa volta però è finito fuori dallo sguardo del proprietario del negozio ed è scomparso. “Hanno preso Ace per una piccola spuntatina al pelo”, ha spiegato il padrone del cane su Reddit. “Di solito veniva lui a casa mia, ma da quando mi sono trasferito in un’altra zona, ho sempre portato il mio cagnolino di persona. Questa volta qualcosa è andato storto”.

Il padrone del cane si sarebbe allontanato dal negozio ma dopo nemmeno venti minuti ha ricevuto la chiamata del negoziante dove l’uomo ha raccontato disperato che Ace era saltato giù dal tavolo ed era scappato. La colpa della fuga del piccolo Ace sarebbe dell’inserviente del negozio che nel portare fuori la spazzatura ha lasciato aperta la porta. “Abbiamo cercato Ace per più di 3 ore, ma niente. Sono stati gentili ad aiutarmi e si sono anche offerti di chiamare le associazioni animaliste, in cerca di altro aiuto”, ha spiegato il padrone del cane, anche se le ricerche non sono valse a nulla.

L’uomo ha poi posto una questione agli utenti di Reddit: “C’è qualche azione legale che posso intraprendere contro il toelettatore?”. Vari i consigli legali, ma anche chi ricorda che l’affetto per un cane non ha prezzo. E ad ogni modo, gli unici consigli possibili ai proprietari di quadrupedi sono: i cani vivono benissimo anche senza spuntatine e bagnetti (una bella scovonatina post giretto è sufficiente), ma soprattutto non si affidano mai ad altri sconosciuti o si legano fuori dal negozio per andare a fare la spesa. I cani soffrono la lontananza dai propri amici umani e per paura di qualcosa possono compiere azioni molto risolute e tragiche.