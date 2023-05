L’amore non avrà età ma a 29 anni fidanzarsi con un signore di 75, separarsi e di nuovo ri-fidanzarsi pare il solito racconto hollywoodiano modello pupa e milionario. Infatti leggi i dettagli della storia e capisci tutto. Lui si chiama Wynn Katz, è un imprenditore (in pensione?) del mondo della moda, proprietario del marchio di oggetti in pelle Rough Roses, e quando lo vedi nelle foto su Instagram caracollare per prendere in mano una pallina da golf dalla buca di anni potrebbe averne anche 90.

Lei si chiama Co Ngan ed è una modella vietnamita che per freschezza e solarità di anni ne dimostra anche 20. Nel 2019 il primo incontro – tutti più giovani di 4 anni, sai che roba – su Instagram e poi di persona a Los Angeles dove Katz possiede tra le altre cose un villone con piscine degna di dieci star di Hollywood. I due si amano follemente, cene in ristoranti di lusso, viaggi, regali. Del resto comunque non ne parla nessuno. Chissà. Comunque, arriva la pandemia e con la questione delle distanze da mantenere e dei lockdown tra i due c’è maretta.

Si separano, almeno così dicono, poi nel 2021 tornano insieme ma il litigio è sempre dietro l’angolo. Infine verso la fine di aprile 2023, giusto pochi giorni fa ecco il selfie pubblicato sui social della ragazza in auto con il papi Katz che certifica il ritorno insieme della coppia. Lui tra un lifting e un pesino da un chilo sollevato in palestra ostenta sicumera senza mai citare la fidanzata. Lei invece scoppia di gioia e giura ai quattro venti social: “È l’amore della mia vita”.