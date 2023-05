Avere un debole per Annalisa è fin troppo facile. A subire il fascino della cantante sono in tanti, e forse tra le fila di ammiratori ci potrebbe essere anche un suo collega d’eccezione: Guè Pequeno. È il settimanale Chi ad avanzare l’ipotesi formulata sulla base dei numerosi like che il rapper lascerebbe sui social dell’artista ligure.

GUÈ PEQUENO E I LIKE AD ANNALISA – Non solo noi comuni mortali, dunque, usiamo Instagram per intessere relazioni più o meno fortunate con le persone che stuzzicano la nostra curiosità. Anche nel dorato mondo dei vip il corteggiamento passa attraverso il virtuale. La testata diretta da Alfonso Signorini ha osservato come Guè Pequeno non si faccia sfuggire nemmeno un post di Annalisa, circostanza che ha incuriosito non poco e ha insinuato il dubbio che il rapper possa provare un certo interesse per la cantante di Bellissima. A onor del vero, però, va detto che questa mossa potrebbe anche nascondere un’intenzione di natura diversa, ovvero il desiderio di lavorare insieme su un progetto musicale. Questo è quel che si legge su Chi: “Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con l’album Madreperla è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con Mon Amour è balzata dal 16° al 5° posto nella classifica Fimi dei singoli). Lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui. Il rapper è cool e focoso. A marzo, infatti, gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot”.

I PRECEDENTI HOT DEL RAPPER –Il riferimento è al filmato finito in rete lo scorso 26 marzo, quando a Guè era sfuggito un video privato girato insieme a una ragazza. Nello specifico, l’artista aveva postato in una storia di Instagram una clip in cui lo si vedeva impegnato nell’atto sessuale, sdraiato nudo a pancia in su con una fanciulla seduta su di lui di spalle.E quella non era nemmeno la prima volta per il rapper, che nel 2017 si era fatto scappare un video mentre si masturbava.

COLLABORAZIONE IN VISTA? – “A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina” recita un detto popolare: a questo punto non vogliamo nemmeno immaginare cosa potrebbe succedere aprendo la sezione dei messaggi privati dalla pagina Instagram di Annalisa che però secondo Dagospia, sarebbe fidanzata in gran segreto… Se invece l’interesse di Guè fosse di natura esclusivamente professionale potrebbe scaturirne un duetto destinato già sulla carta a diventare una hit. Eventualità, questa, che difficilmente potrebbe concretizzarsi per l’estate 2023, dal momento che Annalisa sarebbe già stata “prenotata” da Fedez e dagli Articolo 31 per un singolo di prossima uscita.