È stato ritrovato, questa volta in 16 lotti di muesli biologico con more di gelso a marchio “Verso Natura Conad”. Parliamo dell’ossido di etilene, rilevato un ingrediente di questo muesli. Il prodotto, venduto in confezioni da 300 grammi, è stato ritirato da Conad. Era già successo negli ultimi anni che l’ossido di etilene fosse stato ritrovato in molti prodotti presenti nel nostro mercato, come burger, cotolette e bevande, quasi tutti a base vegetale e alternativi al cibo di origine animale. Ma perché l’ossido di etilene è pericoloso? E soprattutto, come va a finire negli alimenti?

Che cos’è e cosa provoca

L’ossido di etilene è un gas con potere disinfettante e disinfestante contro batteri, funghi e virus e da tempo viene impiegato negli ospedali per sterilizzare materiali e dispositivi medici e chirurgici. Ma, per le stesse funzioni, è impiegato anche per la decontaminazione dei silos e dei magazzini dove sono conservati gli alimenti prima di entrare nel ciclo produttivo. All’interno della Comunità Europea, l’utilizzo dell’ossido di etilene nell’industria alimentare è vietato dal 1991 e nel 1994 l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato questa sostanza come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione, perché capace di determinare un aumento dell’incidenza di linfomi e leucemie. Inoltre, nel corso di una valutazione dei rischi derivanti dalla presenza sul mercato di prodotti contaminati con questa sostanza, l’AFSCA (l’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare in Belgio) ha dichiarato che i consumatori sono “esposti ad un rischio cronico potenziale”. In sintesi, consumare quotidianamente una quantità consistente di alimenti contaminati da ossido di etilene provoca seri rischi alla nostra salute. Nel passato recente, per esempio nel 2020, dal Belgio erano arrivate segnalazioni di alti livelli di ossido di etilene in alcuni lotti di semi di sesamo importati dall’India, dove questo gas viene ancora ampiamente utilizzato a scopi alimentari. Da allora, solamente in Italia sono stati richiamati/ritirati dal mercato centinaia di prodotti perché contenevano ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla legge.

Dove può nascondersi

Il filo conduttore che lega la presenza di ossido di etilene nel cibo è che sono in genere prodotti ultraprocessati, ossia alimenti che subiscono dall’industria alimentare numerose trasformazioni e passaggi, fino ad arrivare sulle nostre tavole con un “volto” ben diverso dagli ingredienti originali da cui derivano. Ma non è così semplice fare una lista esaustiva. Anche perché, come è accaduto nel 2021, una quantità eccessiva di ossido di etilene era stata scoperta in alimenti come curcuma, zenzero, amaranto, psillio, gombo, scalogno essiccato, diverse spezie, riso e integratori. Ma ancora più frequente è stata la sua presenza nella farina di semi di carrube che viene indicata come additivo con la sigla E410, e utilizzata come addensante e stabilizzante in gelati confezionati, confetture, insaccati e dolcificanti. Stesso discorso per la farina di semi di guar, o gomma di guar (E412), additivo con proprietà tecnologiche simili a quelle della farina di semi di carrube.

Starne alla larga

Come accennato prima, occorre di sicuro ridurre drasticamente il consumo di alimenti industriali e che contengono additivi come E410 ed E412. Parliamo quindi di industriali, sughi e piatti pronti. Orientarsi poi su cibi più semplici e naturali. Inoltre, è interessante informarsi sulla pagina del Ministero della Salute – salute.gov.it – che aggiorna sui prodotti che ricevono un richiamo e subiscono il ritiro dal mercato per la presenza di contaminanti o ingredienti vietati. Infine, ecco di seguito i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione (Tmc) del muesli Verso Natura Conad ritirati dal mercato: lotto 22344 con Tmc 25/08/2023, lotto 22345 con Tmc 26/08/2023, lotto 22361 con Tmc 05/09/2023, lotto 22373 con Tmc 14/09/2023, lotto 22374 con Tmc 15/09/2023, lotto 22382 con Tmc 20/09/2023, lotto 22392 con Tmc 27/09/2023, lotto 22401 con Tmc 03/10/2023, lotto 22423 con Tmc 19/10/2023, lotto 22424 con Tmc 20/10/2023, lotto 22432 con Tmc 25/10/2023, lotto 22433 con Tmc 26/10/2023, lotto 22464 con Tmc 17/11/2023, lotto 22481 con Tmc 28/11/2023, lotto 22483 con Tmc 30/11/2023 e lotto 22501 con Tmc 12/12/2023.