“Il nostro ospite di oggi non verrà. Ieri è esondato il Po, Morandi ha una casa lì vicino e gli entrata l’acqua in casa“. Così Fiorello sull’assenza di Gianni Morandi nella puntata di questa mattina di Viva Rai2!. Il cantante di Monghidoro non si è infatti presentato nello studio “open air” e lo showman ha fatto quella che poi si è rivelata una battuta perché Morandi ha assicurato che la sua abitazione è ancora all’asciutto. Altri, quindi, i motivi del forfait, forse proprio legati al maltempo che sta flagellando l’Emilia Romagna. “Morandi sta spostando i mobili con le mani”, ha aggiunto Fiorello.

Intanto la situazione meteo in Emilia Romagna resta critica: centinaia di interventi dei vigili del fuoco, circa 400, abitazioni evacuate in provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna, mentre a Faenza si sono registrati allagamenti a seguito della rottura degli argini del fiume Lamone. Non ha smesso di piovere nella notte e l’allerta per i fiumi in piena prosegue.