L’eleganza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un fatto. Eleganza negli abiti e nelle maniere. Ieri, però, Mattarella è diventato un punk con la cresta rossa. Come? Con Piero Pelù, sul palco del Concertone del primo maggio. Il cantante toscano “lo ha indossato su una t-shirt” perché, ha detto, “Mattarella è rock, esorcizza il male e ci unisce“. Molto apprezzate le sue parole sui social e soprattutto, molto ripostata l’immagine del suo look con chi lo indica come “pronto per il MetGala”, chi parla di “una simulazione”, chi dice che “solo lui poteva indossare una maglietta del genere” e chi, addirittura, consiglia al Presidente di farsene portare una uguale.