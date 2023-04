Un momento di grande rivalsa per Hope Carrasquilla, la professoressa di arte licenziata dalla scuola in cui insegnava, la Tallahassee classical school della Florida, per aver mostrato durante la lezione il David di Michelangelo, che il genitore di uno studente ha considerato “pornografico”, segnalando la donna. La docente, nonché ex preside, ha quindi perso il lavoro dopo 27 anni di insegnamento. Tuttavia Cecilie Holberg, direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze ha deciso di premiarla, invitando lei e la sua famiglia nella città fiorentina per poter ammirare di persona la bellezza eterna del capolavoro michelangelesco.

“Sono veramente impressionata dalla scultura del David”, ha dichiarato Carrasquilla “ma la cosa che mi colpisce di più, che non sapevo, è che l’intera Galleria è stata costruita per lui. È bellissimo perché sembra di entrare in una chiesa fatta per contenere la purezza di questa figura di cui cogli anche tutta la sua umanità che è l’aspetto che amo più”. Poi ha ricordato le lezioni con suoi studenti:” Ho sempre detto ai miei ragazzi ‘guardate come è stata realizzata la pelle’. Non c’è niente di sbagliato nel corpo umano, Michelangelo non ha fatto niente di sbagliato, non poteva altro che scolpirlo in questo modo, non poteva essere altrimenti che così. È meraviglioso e sono veramente felice di essere qui“. Nella mattinata di sabato, 29 aprile, la docente è parteciperà a un incontro nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, in cui saranno presenti anche il sindaco Dario Nardella, la presidente di Friends of Florence Simonetta Brandolini e la presidente dell’Accademia delle arti del disegno, Cristina Acidini. Il sindaco ha voluto colloquiare personalmente con Carrasquilla, annunciandole l’intenzione di darle un riconoscimento.

Riguardo all’invito volto alla docente, la stessa direttrice Holberg ha dichiarato:” È un immenso piacere avere la signora Carrasquilla nostra ospite, alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Sono contenta di poterle dare il benvenuto e di introdurla alle bellezze del nostro museo, oltre che presentarle direttamente il David, una scultura che, ribadisco come già detto, non ha niente a che vedere con la pornografia. Al contrario, come spiega la direttrice, il David di Michelangelo rappresenta “un simbolo religioso di purezza e innocenza, la vittoria del bene contro il male.” Ha inoltre tenuto a ribadire:” La sua nudità è espressione chiara del pensiero del Rinascimento, che mette l’uomo al centro dell’attenzione. Da tutto il mondo vengono ogni anno in processione per ammirarlo e moltissimi sono americani. In questo periodo oltre il 50% dei visitatori viene dagli Stati Uniti. Sono sicura che la signora Carrasquilla troverà qui, a Firenze, l’accoglienza e la solidarietà che si merita.