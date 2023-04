Alzi la mano chi non ha mai spiluccato qualcosa mentre è impegnato a cucinare. Ma se l’assaggino diventa un vero e proprio antipasto, ecco che la cosa potrebbe diventare un problema. Tanto più se fatto mentre si sta partecipando ad una gara di cucina in tv. Ne sa qualcosa Berni, uno dei concorrenti dell’edizione uruguayana di Masterchef: l’uomo, infatti, in preda ai morsi della fame, non ha saputo resistere alla tentazione e si è mangiato nientemeno che due degli ingredienti che aveva a disposizione per la sua prova. I fatti sono successi nell’edizione del 2018 ma, come spesso accade (ah, i misteri del web), è diventato virale proprio in queste ore, incassando oltre 800mila visualizzazioni.

Nel video si vede il concorrente presentare il piatto da lui preparato ai giudici della trasmissione: “Avevi anche le patate e il prosciutto crudo nel carrello, potrebbe essere? A cosa serviva?”, gli chiede la chef Lucía Soria citando gli ingredienti a disposizione non utilizzati nel piatto. A questo punto arriva la confessione inaspettata: “Per mangiarli, avevo molta fame”, confessa l’uomo. “Scusa? Vieni qui per mangiare o per cucinare?”, sbotta a quel punto la giudice. “Per cucinare”, risponde lui affranto spiegando: “Ho visto quel piccolo prosciutto lì e ho detto: ‘Oh, che delizioso, piccolo prosciutto’. Mi ha fatto venire voglia di mangiarne un pezzetto. Non credo sia un male terribile quello che fa al mondo”. Neanche a dirlo, il popolo del web è andato in visibilio.