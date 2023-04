Silenziosa ma pragmatica, misurata e devota alla famiglia e alla Corona. La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta II e sua unica figlia femmina, ha trascorso la vita all’ombra del fratello Carlo (due anni più anziano di lei), ma non ha mai rinunciato al proprio ruolo di fidata consigliera. È la reale con l’agenda più fitta e, seguendo il motto della madre “never complain, never explain”, si è sempre dedicata con grande scrupolo all’istituzione. Una presenza sottile ma costante che, adesso, il nuovo Re d’Inghilterra potrebbe ricompensare con un incarico speciale alla cerimonia di incoronazione.

A svelare il ruolo che Carlo (il quale sarà ufficialmente proclamato Re il 6 maggio con il tradizionale rito nell’Abbazia di Westminster) avrebbe affidato alla sorella è stato il Mirror, citando fonti di palazzo. Secondo il tabloid britannico, la principessa Anna guiderà il corteo a cavallo nel ruolo di “Gold Stick-in-Waiting”, il Bastone d’oro, una prestigiosa posizione di guardia del corpo nella Casa Reale, affiancata dal Bastone d’Argento (Silver Stick-in-Waiting) ed esistente dai tempi dei Tudor. Storicamente, si tratterebbe di due ufficiali posti vicino al sovrano per garantirne la sicurezza, ma oggi la funzione è riservata solo ai grandi eventi di Stato. Al momento la notizia non è stata confermata da Buckingham Palace.

La certezza, invece, è che la principessa sia la più affidabile consigliera di Re Carlo III. Leale e sicura di sé, Anna ha saputo ritagliarsi il proprio spazio all’interno della famiglia reale e, senza mai una parola fuori posto, ha sempre mantenuto un basso profilo lavorando instancabilmente. In quanto secondogenita, ha presto imparato a gestire la sua complicata posizione, preferendo la strada della discrezione e del silenzio ed evitando i riflettori mediatici (al contrario del principe Harry, che ha raccontato le proprie difficoltà in Spare). Il suo nome è comparso sui tabloid una sola volta, in occasione della pubblicazione di alcune lettere spedite all’amante, oggi suo secondo marito. Ex campionessa sportiva, con ogni probabilità, a 72 anni la figlia di Elisabetta II indosserà l’uniforme militare all’incoronazione del fratello. E sarà una colonna nascosta, ma portante del Regno.