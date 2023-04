Emozionata, ma sempre grintosa e mai banale. Donatella Rettore ha ricevuto ieri all’Università IULM – in partenariato con la Fondazione Roma – il primo Master universitario honoris causa in Management delle Risorse Artistiche e Culturali a Donatella Rettore. “In considerazione della dimensione testuale della produzione dell’artista, – ha affermato il Direttore scientifico del Master Giovanni Puglisi, spiegando la motivazione del conferimento del Diploma ad honorem – dei contenuti che ha affrontato di volta in volta e che hanno caratterizzato aspetti e periodi della sua poliedrica personalità, del rapporto del testo verbale con il testo musicale, delle identità vocali dell’artista e le sue personalità colte nel rapporto con il testo”.

Poi la cantautrice ha preso la parola per fare una dedica speciale: “Questo Master va a tutte quelle persone, e in particolare a tutte quelle donne, che per un certo periodo sono state messe in secondo piano. I genitori, un tempo, se dovevano scegliere se far studiare un figlio maschio o una figlia femmina, sceglievano senza dubbio il primo, senza tener conto che la figlia sarebbe magari potuta diventare una scienziata. Dedico questo titolo alle donne, come mia madre, che avrebbero tanto voluto studiare e invece hanno dovuto accontentarsi. Io che da giovane non avevo voglia di studiare mi sono buttata nella mischia e ce l’ho fatta. Non ho fatto tutto quello che avrei voluto, ma sono soddisfatta e oggi ricevo questo titolo con grande orgoglio”.