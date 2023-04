Giulia De Lellis ha deciso di rispondere a tono agli haters. La nota influencer ha postato alcune stories su Instagram nelle quali si mostra con una maschera idratante e spiega: “Non voglio mostrare una pelle che non ho”, aggiungendo di come sia per lei importante farsi vedere anche al naturale e con le sue imperfezioni. Prima di arrivare a questa conclusione, De Lellis era sbottata: “Sto facendo un trattamento al viso. Vedete la mia pelle così provata perché tanti aghi la perforano creando micro ferite. Sto cercando di rimuovere vecchie cicatrici di una forte acne avute per via di una malattia che ho all’apparato riproduttivo. L’ho detto tante volte, ma a quanto pare alcuni non lo sanno o forse non vogliono capire o preferiscono infierire“, in riferimento ai tanti commenti negativi. Ancora: “Queste persone non sanno cosa sia la gentilezza, forse non è di casa dalle vostre parti e questo lo comprendo, ma informatevi prima di parlare come bestie. Se avessi nascosto le mie problematiche alla pelle (e avrei potuto) non sarei stata in pace con me stessa e non avrei oggi la mia linea di prodotti che mi ha permesso di capire cosa serve a una pelle sana e a una più sfortunata”, con riferimento al fatto che anche lei come tante altre influencer si è buttata sulla cosmesi, lanciando una linea di creme sua.

