Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati immortalati nuovamente insieme, ma questa volta per assolvere ad un compito speciale: fare i nonni del piccolo Cesare. Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti ha infatti dato alla luce il suo primogenito, Cesare Augusto, e se mamma Michelle è sempre stata al suo fianco, per papà Eros è stato più difficile, perché impegnato con le date del suo tour. “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama, i nonni corrono!!!”, scrivono i due pubblicando una foto che li ritrae in tenuta casalinga con il cantante con in braccio il nipotino mentre, accanto a lui, la conduttrice gli dà un bacio. E, forse per farsi perdonare l’assenza, Eros ha portato alla figlia un regalo speciale preso nell’ultima tappa dei suoi concerti: una golosa torta Sacher.

