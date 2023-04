Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello a “Viva Rai2” ogni mattina dal lunedì al venerdì alle ore 7:15 su Rai Due, è stato ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, e ha rivelato un retroscena inedito. Alcune settimane fa ha ballato con il Corpo di Ballo del programma con una tutina aderente sia in “Single Ladies” di Beyoncé che “Kiss” di Prince. Le sue coreografie sono diventate virali sul Web. “La colpa direi o il merito – ha affermato Biggio a Programma – è sempre di LUI (Fiorello, ndr). È stata una goliardata. Avevamo come ospite la ballerina Elena D’Amario. Lui in riunione ha detto ‘Ma che possiamo fare? Che facciamo? Ah ok, ci balla Biggio! Ti voglio a petto nudo e in tutina alle 7 del mattino che balli sull’asfalto’. Io ho subito detto ‘ok accetto la sfida’, ma sono rimasto stupito perché sono negato nel ballo, ma grazie a Luca Tommassini e Fabrizio Prolli sono riuscito a far qualcosa. È stata una goliardata. C’erano 2-3 gradi quella mattina ma grazie ad alcune persone a bordo strada con le coperte siamo riusciti a ballare, ci coprivano con le coperte nei fuori onda. Ma devo dire che i momenti di varietà sotto la pioggia e col vento e in mezzo alle intemperie sono sempre più belli”. Fabrizio Biggio tornerà in tour con I Soliti Idioti questa estate dal 29 giugno, co-condurrà con Ambra il Concertone Primo Maggio, ed è anche in libreria con “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore”.