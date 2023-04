Fabrizio Biggio è impegnato sia in tv che a teatro. Ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7.15 è al fianco di Fiorello nella conduzione del programma cult “Viva Rai2”. Un programma di successo che vede alternarsi i grandi nomi dello Spettacolo e dello Sport. Fabrizio Biggio è stato ospite giovedì 27 aprile dalle ore 18 del talk Programma in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. Nel talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti c’è stato spazio anche per parlare di altri progetti.

Infatti Biggio si è riunito con l’amico e collega Francesco Mandelli per ricreare il duo de I Soliti idioti. Dopo il tutto esaurito delle date di Torino, Roma, Milano e Bologna, continuerà “I Soliti Idioti – Fiodena Summer Tour 2023” dal 29 giugno. “È stata per noi una sorpresa vedere che, a distanza di 10 anni, le persone avessero ancora tanta fiducia nel nostro progetto – hanno dichiarato Biggio e Mandelli – e per questo ringraziamo tutti coloro che ci stanno sostenendo. Appena sono uscite le date del tour primaverile in molti ci hanno chiesto di venire ad esibirsi nelle loro città, la tournée estiva sarà quindi l’occasione per arrivare ovunque a ringraziare tutti di persona”.