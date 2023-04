Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è stato contestato e fischiato a Viterbo dove era stato invitato dal prefetto alla cerimonia per il 25 aprile. In un video pubblicato dallo stesso Sgarbi sui suoi canali social, si vede il presidente dell’Anpi di Viterbo, Enrico Mezzetti, che si rifiuta di stringere la mano durante il consueto saluto. Sgarbi inoltre è stato anche fischiato da alcuni militanti dell’Anpi non appena ha preso la parola.