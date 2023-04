La ginnasta Simone Biles, vincitrice di sette medaglie olimpiche e 25 mondiali, si è da poco sposata con Jonathan Owens, giocatore di football americano degli Houston Texans. Ad annunciarlo è stata la stessa Biles con un post su Instagram, dove ha mostrato gli scatti della cerimonia con la didascalia”I do. Officially Owens!” (“Lo voglio. Ufficialmente Owens!”).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Biles Owens (@simonebiles)

L’amore fra la coppietta di neo sposini era nato online, poco prima del Covid, attraverso Raya, un’app di incontri dedicata esclusivamente a vip, personaggi influenti e ricchi sfondati. Se si esclude la sua natura esclusiva, la piattaforma funziona in maniera molto simile a qualunque altra app di incontri. Così, quando Biles ha visto la foto di Owens, l’ha subito trovato carino, hanno cominciato a chattare e infine sono usciti per un appuntamento, consolidando il loro amore nel periodo del lockdown, per poi fidanzarsi ufficialmente l’anno scorso, con una proposta di matrimonio da parte di Jonathan proprio il giorno di San Valentino.