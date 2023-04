Rita Pavone è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In e con Mara Venier ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera. Ma non solo: nel corso dell’accorata chiacchierata c’è stato infatti spazio anche per un racconto molto privato dell’artista, ovvero il ricordo di quando è stata costretta a prendersi una pausa dalla musica a causa dei problemi di salute. “Prima di tutto ho fatto un’operazione molto importante, ero un cadavere, mi avevano aperto da una parte all’altra per operarmi all’aorta. Fu una botta incredibile trovarsi improvvisamente du un tavolo operatorio, aperta come un piccione, scoprendo di avere due occlusioni alla aorta per le quali rischiai di lasciarci la vita”, ha ricordato Rita Pavone.

E ancora: “Tornare intubata a casa dopo due settimane di ospedale mi impressionò molto, pensavo che non sarei mai tornata e mi ritengo una privilegiata, mi alzo al mattino e mi dico di essere felice ad essere qua. Ho avuto molta paura, di lasciare due figli. Quando succede una cosa così, ti rendi conto che siamo tutti in coda”. Quindi ha rivelato un retroscena legato al suo ritorno in tv dopo la convalescenza, nello show di Panariello “Torno Sabato“: “Devo ringraziare il ballerino che mi teneva le gambe, io stavo provando e mi sono sentita male, sono uscita fuori, dicevo alla mia assistente di aiutarmi perché non riuscivo a respirare. Spiegavo che non era panico, che stavo male, ero incapace di scendere dal letto e stare in piedi più di due minuti”, ha raccontato.