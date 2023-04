“Ladri, ladri. Maledetti ladri”. Con questo incipit Elisabetta Gregoraci ha deciso di (ri)condividere con i suoi followers la drammatica esperienza vissuta con il figlio Nathan Falco. A giugno 2021 infatti la showgirl si era trovata faccia a faccia con un malfattore nella sua casa di Montecarlo: “Non so se ricordate ma un paio di anni fa ho avuto i ladri in casa”, ha esordito Gregoraci rispondendo ad un messaggio di una follower che condivideva con lei un’esperienza simile. Tra le storie dell’ex moglie di Briatore ieri è apparso un box dove veniva chiesto di esternare le paure più forti. Un utente ha quindi deciso di prendere coraggio e raccontare la sua spiacevole disavventura: “I ladri, visto che a Pasqua sono passati a farci visita. La stavo superando“. Elisabetta ne ha approfittato per condividere anche la sua esperienza, soddisfatta della lucidità mantenuta da lei e il figlio in quella occasione: “È stata un’esperienza terribile per noi: Nathan, la tata, che eravamo in casa. Sono molto fiera di me e di come siano andate le cose, perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi e mio figlio ha prontamente chiamato la Polizia”.

Nathan infatti, ai tempi 11enne, non aveva dubitato un solo istante circa la chiamata da fare alle forze dell’ordine (fortunatamente arrivate entro pochi minuti). Oggi Gregoraci ha raccontato la conseguenza, inevitabile, riservata a chi ha tentato di si introdusse in casa sua: “Oggi il ladro giace in carcere”. Parole dure che Elisabetta ha condiviso sui social evidenziando quanto ora sia facile parlarne essendo andato tutto per il meglio: “È lì, dove è giusto che sia. Siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso vi posso raccontare questa giornata difficile e movimentata con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato”.