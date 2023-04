Da quando ha aperto un canale su TikTik, la modella Winta Zesu ha visto crescere la sua fama in modo repentino, grazie al suo carattere “inconfondibile”. I modi a volte troppo “capricciosi” e sfacciati l’hanno resa estremamente popolare, ma molti dei suoi follower non sono contenti dell’atteggiamento della giovane. Sono numerose le polemiche nate in seguito alla pubblicazione di video sulla piattaforma cinese, specialmente quelli in cui manda indietro dei piatti al ristorante per futili motivi. Uno degli ultimi casi è stato quello delle ‘uova sul salmone’. Dato che aveva richiesto le uova sopra al salmone, e non accanto al salmone, appena ha visto il piatto composto in modo errato ha chiamato la cameriera affermando di non avere intenzione di toccare la pietanza e che ne voleva un’altra in sostituzione.

La cameriera ha risposto a Zesu in modo categorico: “Mangialo, dei polli sono morti per te“. A quel punto la conversazione è degenerata nell’assurdo: l’influencer si mette a piangere, alla vista delle sue lacrime anche la cameriera scoppia a piangere. Una volta sfogata, Zesu si asciuga gli occhi e in modo serio, come se non fosse successo nulla, afferma: “Se vuoi puoi darlo al prossimo cliente, perché io non ho intenzione di mangiarlo”.

Inutile dire che il video in questione ha ricevuto milioni di visualizzazioni e nella sezione commenti si è scatenato letteralmente l’inferno, con una valanga infinita di critiche, insulti e messaggi di sdegno per il suo comportamento. A Insider la modella ha dichiarato:” Non sono davvero così. Lo faccio perché ho visto che questo comportamento funziona. Le persone si indignano perché mi comporto male con i camerieri che non possono rispondermi male. Ma indignandosi mi rispondono e guardano il video, segnalandolo anche ad amici e parenti e io ci guadagno in visibilità. Non sono così “perfettina” anche se alcune cose in certi ristoranti non le sopporto”.

Ma le sue parole non convincono totalmente il pubblico: l’influencer è infatti stata cacciata più volte dai locali, venendo bandita per sempre da molti ristoranti londinesi alla moda. Ora dovrà valutare attentamente ogni mossa, se non vorrà essere costretta a cambiare città per trovare un ristorante dove mangiare.