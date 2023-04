Dopo giorni e giorni di pettegolezzi e teorie sulla presunta separazione fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, finalmente negli studi di Verissimo l’imprenditrice romana ha raccontato la sua versione dei fatti, smentendo una volta per tutte le voci sulla fine del loro matrimonio. Pe prima cosa Silvia Toffanin precisa a tutti gli ascoltatori che l’intervista è sempre stata prevista per quella data, smentendo la teoria che Bruganelli avesse rinunciato a farla. Poi la conduttrice introduce l’argomento: “Mentre eravate in vacanza al mare è comparsa un’indiscrezione secondo cui tu e Paolo sareste vicino alla separazione e saresti dovuta venire qui da me per annunciarlo. Ma la realtà è ben diversa, giusto?” A quel punto la produttrice televisiva si è rivolta direttamente a Toffanin: “Tu ci conosci, conosci Paolo da molto tempo e me profondamente. Secondo te, saremmo venuti qui mano nella mano ad annunciare una separazione?”. “Fantascienza televisiva“, risponde Toffanin.

Brugantelli ha poi commentato così la vicenda: “La mia prima reazione è stata di stupore. Non essendo nata da noi, ci sono rimasta male. Non ne ho capito il perché. Io e Paolo stiamo insieme da 26 anni, lavoriamo insieme da parecchi anni. Siamo una coppia forte, anche nella volontà di difendere la nostra famiglia”. Quindi, l’obiettivo del video che i due hanno pubblicato sui social era proprio quello “di dimostrare che non ne sapessero niente”. Aggiunge poi:” Quello che mi preme di più ora è di sottolineare come qualsiasi scelta di una coppia, anche di una sotto i riflettori, non debba prescindere dalla loro volontà di comunicarla. Qualunque sia la dinamica deve esserci volontà di comunicazione nel divulgarla. Bisognerebbe fare un pochino di attenzione nel raccontarla in giro, specialmente se si tratta di un’ipotesi che non viene dai diretti interessati”.