Il Coachella, il festival californiano che si tiene ogni anno all’Empire Polo Club di Indio, in California, è uno dei festival musicali più attesi dell’anno, non solo in quanto veicolo di nuove tendenze nel panorama musicale, ma anche per l’enorme stuolo di celebrità che ogni anno si reca ad assistere all’evento. è in queste occasioni che il gossip ha tanto di cui nutrirsi, con vip in compagnia di nuove fiamme o di ex creduti scomparsi per sempre.

Quest’anno, a finire “sotto i riflettori” è stato la star di Hollywood Leonardo DiCaprio, che è stato fotografato al Coachella insieme alla top model Irina Shayk. Dopo la storia di quattro anni con la modella Camila Morrone, Di Caprio a tante possibili partner più o meno note, come ad esempio Gigi Hadid a Victoria Lamas, tutte con un’età che si aggira intorno ai 25 anni che, secondo l’ironia del web, sarebbe la data “limite” per destare l’interesse dell’attore. Teoria che potrebbe essere smentita dalla stessa Irina, che di anni ne ha 37. La presunta coppia è stata paparazzata al Neon Carnival, uno dei tanti eventi organizzati all’interno del festival. Che fra i due ci sia effettivamente del tenero? Probabilmente, non ci vorrà molto per scoprirlo.