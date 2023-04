La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Le voci ora trovano conferma. Il settimanale “Chi” aveva parlato qualche settimana fa di un’amicizia più che affettuosa tra Cesare Cremonini e una giornalista di punta del servizio pubblico, il giornale diretto da Massimo Borgnis ora fa il nome della nuova fiamma del popolare cantautore: si tratta di Giorgia Cardinaletti.

La giornalista, 35 anni, è il volto di punta del Tg1 delle 20, esperta di cronaca e politica, ha condotto anche programmi televisivi tra cui “La Domenica Sportiva“. “L’incontro ‘galeotto’ tra i due sarebbe avvenuto a settembre, quando la conduttrice del Tg1 aveva ospitato in studio Cremonini per presentare ‘Stella di mare‘, singolo cantato con Lucio Dalla. Per ringraziarla in cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre”, spiega il giornale edito da Mondadori.

I primi segnali, dopo la fine della relazione tra l’artista bolognese e la venticinquenne Martina Maggiore, erano arrivati dal mondo social. Uno scatto insieme nello studio del notiziario pubblicato lo scorso 28 settembre, qualche mese dopo un’altra foto, questa volta all’interno del camerino del cantante al termine di una data live: “Share the love“, la didascalia, proprio come il titolo di uno dei brani cantati da Cremonini.

La conduttrice di Fabriano ha interrotto da mesi la relazione con il collega Rai Francesco Caldarola, lo scorso 13 aprile Cremonini e Cardinaletti si sono ritrovati insieme a un evento pubblico, alla 99° Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore all’evento “I ragazzi del futuro”, presso la sede milanese.